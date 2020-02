Spitzenspiel

Langenhagen (ok). Spitzenspiel in der Handball-Landesliga der B-Jugend: Der Vierte HSG Langenhagen trifft auf den Zweiten der SG Misburg. Anwurf in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule ist am nächsten Sonnabend, 22. Februar, um 15 Uhr.