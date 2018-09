Spitzenspiel

Krähenwinkel (ok). Es ist am fünften Spieltag das absolute Spitzenspiel der A-Junioren-Kreisliga: Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide trifft auf SV Ramlingen/Ehlershausen. Termin. Sonnabend, 22. September, um 11 Uhr am Stucken-Mühlen-Weg. Beide Teams stehen ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze. Die Gastgeber weisen ein Torverhältnis von 41:4 auf, die Gäste eines von 20:3.