Spoiler gestohlen

Langenhagen. Diebe ließen nach Auskunft der Polizei von Donnerstag auf Freitag an der Tempelhofer Straße den schwarzen Heckspoiler eines weißen Mercedes Benz AMG mitgehen. Das Auto stand in einer Parkbucht am Straßenrand. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.