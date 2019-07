Sport-Spaß in den Ferien

Langenhagen. Ferien-Spaß-Aktion im Sportzentrum II Im Rahmen der Erlebnisangebote für Kinder und Jugendliche von der Stadt Langenhagen bieten die fünf Sportvereine im Sportzentrum II an der Emil-Berliner-Straße am Freitag, 9. August, von 10 bis 14 Uhr einen sportlichen Spaß-Fünfkampf an. Im Sportzentrum II wird ein Teil des Parkplatzes abgesperrt. Dort können Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren, unter Anleitung von Aufsichtspersonen folgende Sportarten ausprobieren: DJK Sparta – Torschuss-Geschwindigkeitsmessung, TV Langenhagen – Tri-Tennis-Übungswand, RC Blau-Gelb – Jux-Radfahren auf einem Parcours, SV Langenforth – Schießen mit dem Laser-Gewehr, Segelclub Passat – Spaß-Segelschule, Knotenübungen. Anmeldungen sind noch bis 31. Juli

bei Heite Stünkel unter der Telefonnummer (0511) 77 55 07, oder per E-Mail: heite-irma.stuenkel@t-online.de möglich.