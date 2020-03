Sport um Mitternacht

Langenhagen (ok). Es ist wieder Mitternachtssport in der IGS Langenhagen angesagt. Termin ist am Freitag, 13. März, ab 18 Uhr. Angesprochen sind Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Teilnahme nur mit Hallensportschuhen und nach persönlicher Anmeldung der kompletten Mannschaft (mindestens fünf Personen) unter alexander.pischel@maja-langenhagen.de oder mobil unter (0162) 2 17 40 38. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.