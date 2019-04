Sportabzeichen beim MTV

Beginn ist am 20. Juni

ngelbostel/Schulenburg. Der MTV gibt die Sportabzeichen-Termine für 2019 bekannt. Am 20. Juni geht es los! Jeden Donnerstag wird ab 18 Uhr auf dem MTV-Sportgelände trainiert und die Disziplinen abgenommen. Radfahren für Langstrecke und Sprint finden dienstags an folgenden Terminen statt: 18. Juni, 16. Juli, 13. August und 3. September. jeweils um 18 Uhr, ab Heidestraße/Krähenberg. Alternativ für die Disziplinen Ausdauer und Sprint kann auch geschwommen werden. Die Abnahmen werden in der „Wasserwelt“ Langenhagen vorgenommen. Termine für Nordic-Walking und Walking finden nach Absprache statt.Die MTV-Abteilungsleiterin Annelore Schmidt wünscht sich wieder eine gute Beteiligung. „Toll wäre es, wenn wir in diesem Jahr wieder die Marke „100“ knacken würden“, betont sie.Die Leistungskataloge für Erwachsene und Kinder sind unter www.mtv-engelbostel-schulenburg.de Rubrik: Sportangebote, Sportabzeichen, Info zu finden. Weitere Fragen beantwortet Annelore Schmidt unter der Telefonnummer (0511) 74 21 34.