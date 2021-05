Sportabzeichen beim SCL

Abnahmetermine bis Oktober

Langenhagen. Das Sportabzeichen wird beim SC Langenhagen auch in diesem Jahr abgenommen. Leichtathletik: Die Termine finden auf dem Schulsportplatz des Gymnasiums und der IGS statt.Wegen der Corona-Pandemie werden hier nur Zeiten am Sonnabend angeboten, da die Abhnahmen am Mittwoch der SCL-Jugend auf der SCL-Anlage vorbehalten sind.Im Einzelnen: sonnabends, Beginn um 14 Uhr, 12. und 26. Juni, 10. und 17. Juli, 4. und 18. September sowie 9. Oktober.Radfahren: sonntags; Treffpunkt am Rehkamp (UPS), das Ziel ist in der Gaußstraße / Eingang Bahlsen. Start auf der 200-Meter-Kurzstrecke ist um 8.30 Uhr, der Start für 20 Kilometer um 9 Uhr, Eintragen in die Startliste ab 8.45 Uhr. Die Abnahmen finden am 20.Juni, 25. Juli und 12. September statt.Bei den Abnahmen sind auch die Maßnahmen der Corona-Pandemie einzuhalten.Jeder Erwachsen der die Bedingungen des Sportabzeichen ablegen möchte, hat einen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorzulegen. Jugendliche bis zum 18 Lebensjahr brauchen diesen Test nicht vorlegen.Auf der Sportanlage dürfen sich nur Sportabzeichen-Prüfer und die Sportabzeichen-Bewerber befinden. Alle anderen dürfen sich gerne auf den Parkplatz an der Sporthalle aufhalten.Um planen zu können, wird um Voranmeldung gebeten. Für die Sonnabendsabnahmen ist Anmeldeschluss freitags um 17 Uhr, für das Radfahren sonntags am Samstag um 17 Uhr.Anmeldungen können per Telefon, Handy, Anrufbeantworter oder per E-Mail erfolgen.Für anstehende Fragen steht Dieter Schnuer gern zur Verfügung: Telefon (0511) 7 24 46 35,Handy 015229871210 und E-Mail dieschn@arcor.de und. Die Verleihung findet voraussichtlich am 3. November im SCL-Clubheim statt. Unter: www.deutsches-sportabzeichen.de können Interessierte auch die Bedingungen des Deutschen Sportabzeichen einsehen. Der SCL bietet zwei Corona-Testzentren an: Wo, wann, und wie erfahren Interessierte unter: www.scl- aktuell.de.