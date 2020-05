Sportabzeichen wird abgenommen

Langenhagen (ok). Die Sportabzeichen-Abnahme beim SC Langenhagen geht wieder los. Die Leichtathletik-Termine finden während der Corona-Pandemie nur sonnabends angeboten, da die Termine mittwochs der SCL-Jugend auf der SCL-Anlage vorbehalten sind. Beginn ist immer sonnabends um 14 Uhr am 6. Juni, 27. Juni und 4. Juli. Radfahren findet immer sonntags statt. Treffpunkt: am Rehkamp (UPS), das Ziel ist in der Gaußstraße/Eingang Bahlsen. Start zur 200-Meter-Kurzstrecke ist um 8.30 Uhr. Der 20-Kilometer-Start ist um 9 Uhr, Eintragen in die Startliste ab 8.45 Uhr. Die Abnahmen finden am 7. Juni, 28. Juni und 12. Juli statt. Auch in den Sommerferien werden Abnahmen angeboten, weitere Termine werden in der Presse und im Schaukasten bekannt gegeben. Sportabzeichen-Obmann Dieter Schnuer: "Bei den Abnahmen sind auch die Maßnahmen der Corona-Pandemie einzuhalten." Fragen beantwortet er gern unter dieschn@arcor.de, 0511/7 24 46 35 oder auch unter (0152) 29 87 12 10. Die Verleihun findet voraussichtlich am 28. Oktober im SCL-Clubheim statt. Unter www.deutsches-sportabzeichen.de können die Bedingungen eingesehen werden.