Sportbecken ist gesperrt

Langenhagen. Die Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen der DLRG werden dieses Wochenende in der Wasserwelt Langenhagen ausgerichtet. Sportler aus ganz Niedersachsen werden sich am Freitag, 12. April, und Sonnabend, 13. April, in allen Disziplinen des Rettungsschwimmens messen.

Aus diesem Grund ist das Sportbecken, das Variobecken und das Sprungbecken an diesen beiden Tagen für die Öffentlichkeit gesperrt. Das Erlebnisbad, die Riesenrutsche und der Saunabereich stehen allen Gästen aber wie gewohnt zur Verfügung. Es kann zu frühzeitigem Einlass-Stopp kommen. Das Frühschwimmen am Freitag, 12. April, entfällt aufgrund der Veranstaltung. Gäste zahlen an diesem Tag für den Einzeleintritt den ermäßigten Tarif für die Nutzung des Erlebnisbades.