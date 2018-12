Sporthalle beantragt

Engelbostel (ok). Es kommt Bewegung in dei Angelegenheit: Die CDU hat jetzt die Errichtung einer Dreifeldhalle in Engelbostel beantragt; der Bau soll spätestens übernächstes Jahr beginnen. Die SPD fordert ein grundlegendes Konzept, auch in Hinblick auf die Erweiterung der Schule. Da eine Dreifeldhalle für die Grundschule nicht unbedingt notwendig ist, müsste wohl auch der Verein MTV Engelbostel-Schulenburg einen Teil der Kosten übernehmen. Die politische Diskussion geht jetzt in die weiteren Gremien.