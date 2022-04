Sportring trifft sich

Langenhagen (ok). Der Sportring Langenhagen lädt für Sonntag, 15. Mai, zu seiner Mitgliederversammlung ins Kulturzelt am Handelshof ein. Beginn ist um 11 Uhr. Außer Berichten und Wahlen steht auch ein Vorrtrag zum Thema "Inklusion im Sport" auf dem Programm. Meldungen bitte schriftlich an info@sporting-langenhagen.de.