Sportwoche als Highlight

Fußball-Landesliga: Godshorn und TSV KK brennen auf Saisonstart

Krähenwinkel/Godshorn (ok). Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Stammplätze. "Die Alten wollen ihren Platz nicht hergeben, die Jungen machen ordentlich Druck", freut sich Pascal Preuß, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide.Er freue sich, wenn er abends mit Bauchschmerzen ins Bett gehe, weil er nicht wisse, wen er aufstellen soll, so Preuß schmunzelnd. Mit der Vorbereitung, die am Wochenende mit Spielen beim Tus Garbsen und beim TSV Mühlenfeld endet, sei er durchweg zufrieden. Allerdings müsse sein Team vor dem Tor kaltschnäuziger und konzentrierter werden, die zahlreichen Chancen besser nutzen. Beim Spiel in Wunstorf hätte die Mannschaft nach Aussage seines Co-Trainers Nils Poelmeyer noch vier Stunden spielen können, ohne ins Schwarze zu treffen. Ernst wird es am Sonntag, 6. September, um 15 Uhr. Dann treffen die Krähen zgleich um Saison-Auftakt am Waldsee im Derby auf den OSV Hannover mit Trainer Emilio Ortega.Beim Ligarivalen TSV Godshorn, der sich nach Aussage des Kapitäns Maximilian Linnenbrink gut verstärkt habe, sei die Sportwoche, die unter Corona-Bedingugen optimal gelaufen sei, sicherlich das Highlight gewesen. Überhaupt sei ie Vorbereitung gut gelaufen. "Wir freuen uns, dass es jetzt endlich wieder losgeht", sagt Kapitän Maximilian Linnenbrink. Und der Auftakt hat es gleich in sich. Am Sonntag, 6. September, um 15.15 Uhr geht es in den Stelinger Wald zum Aufsteiger TSV, und eine Woche später am Sonntag, 13. September, um 15 Uhr steht schon das prestigeträchtige Stadtderby gegen den TSV KK auf dem Programm.