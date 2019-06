Sprechstunde

Langenhagen. Die CDU-Ratsfraktion bietet wieder am Mittwoch, 26. Juni, eine Einwohner-Sprechstunde an. Die Sprechstunde findet in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im Rathaus – Sitzungsraum II – statt. Die Einwohner können an die Vertreter der Fraktion sowohl Fragen zu der vorangegangenen Ratssitzung als auch allgemeine Fragen und Anliegen vortragen. Die Fraktionsmitglieder Ute Biehlmann-Sprung und Heinz Schaper werden vor Ort sein.