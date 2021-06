Sprechstunde

Engelbostel. Ortsbürgermeisterin Bettina Auras lädt die Engelbosteler Bürger zu einer Bürgersprechstunde ein. Aufgrund der gerigen Inzidenz-Zahlen in Langenhagen findet eine Präsenzveranstaltung statt. Interessierte kommen bitte am Donnerstag, 15. Juli, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr in die Verwaltungsstelle an der Kreuzwippe 1.Bei schönem Wetter erwartet Bettina Auras die Bürger auf der Bank im Gemeindegarten.Terminabsprachen sind nicht erforderlich.