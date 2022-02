Sprechstunde

Langenhagen. Bürgermeister Mirko Heuer freut sich auf einen Austausch mit Langenhagener Bürgern bei seiner Sprechstunde am Donnerstag, 3. März, im Rathaus. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr steht er in Einzelterminen für Fragen und Anliegen zur Verfügung.

Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln werden selbstverständlich eingehalten. Im Rathaus gilt die 3G-Regel, das bedeutet Besucher müssen einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen aktuellen offiziellen negativen Testnachweis vorlegen. Ein Selbsttest ist nicht ausreichend und im Rathaus stehen auch keine Testmöglichkeiten zur Verfügung. Außerdem müssen Besucher eine FFP2-Maske tragen.

Sollte es die Corona-Lage erfordern, läuft die Bürgersprechstunde kurzfristig als digitales Format.. Für die Sprechstunde ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können ab Montag, 28. Februar, 9 Uhr, telefonisch unter der Rufnummer (0511) 73 07-91 01 einen Termin vereinbaren.