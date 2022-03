Sprechstunde

Godshorn. Der Godshorner Ortsbürgermeister Tim Julian Wook bietet am Mittwoch, 8. März,seine erste Sprechstunde an, die in Zukunft immer am Tag der Ortsratssitzung laufen soll.. Zwischen 17 und 18 Uhr können Bürger ihr Anliegen dem Ortsbürgermeister und seinem Stellvertreter Habib Eslami schildern. Möglich ist eine Teilnahme in Präsenz in der Verwaltungsstelle Godshorn, Alt-Godshorn 90, oder telefonisch unter (0511) 7 81 06.