Sprechstunde

Langenhagen. Langenhagener können Bürgermeister Mirko Heuer persönlich ihre Anliegen schildern und sich mit ihm in seiner Sprechstunde austauschen. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr freut sich Heuer auf interessierte Bürger, die ihm in Einzelterminen im Rathaus Fragen stellen und ihre Anliegen vortragen können. Die zu dem Zeitpunkt geltenden Abstands- und Hygieneregeln werden selbstverständlich eingehalten. Für die Bürgersprechstunde ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Anmeldungen sind ab Montag, 30. Mai, ab 9.30 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 73 07-91 01 möglich.