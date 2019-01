Sprechstunde

Langenhagen. Die CDU-Ratsfraktion beziehungsweise die Gruppe CDU-Fraktion / Marc-Alewxander Hinz führt auch in diesem Jahr die Einwohner-Sprechstunden fort, die in der Regel mittwochs nach der Ratssitzung über dei Bühne gehen. Die Sprechstunde wird am Mittwoch, 6. Februar, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr angeboten. Die Einwohner-Sprechstunde wird im Sitzungsraum II des Ratshauses stattfinden.

Die Einwohnerinnen und Einwohner können an die Vertreter der Fraktion sowohl Fragen zu der vorangegangen Ratssitzung als auch allgemeine Fragen und Anliegen vortragen. Die Mitglieder Bernhard Döhner und Gabriele Spier werden vor Ort sein.