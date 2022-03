Sprechstunde der Hebammen

Langenhagen. Im MGH-Langenhagen findet am 21. März von 10 bis 12 Uhr eine Hebammensprechstunde statt. Das Angebot richtet sich an Schwangere sowie werdende Eltern, und an gewordene Eltern. Das MGH-Langenhagen hat wieder geöffnet. Ratsuchende können sich gerne mit eventuellen Fragen an das Teamwenden: Telefon (05 11) 72 11 35 und auf der Homepage: www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de.