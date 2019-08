Sprechstunde des Bürgermeisters

Langenhagen. Bürgermeister Mirko Heuer bietet am Donnerstag, 15. August, eine Sprechstunde im Rathaus Langenhagen an. In seinem Dienstraum in der zweiten Etage steht Mirko Heuer den Bürgerinnen und Bürgern von 15 bis 17 Uhr für ihre Anliegen zur Verfügung. Bei diesen Einzelterminen können sie ihre Wünsche und Hinweise äußern sowie Fragen erörtern. Für die Bürgersprechstunde im Rathaus ist eine Anmeldung erforderlich. Zur Vereinbarung eines Termins und Vermeidung von Wartezeiten wird darum gebeten, dass sich interessierte Bürger unter der Telefonnummer (05 11) 73 07-91 02 anmelden.