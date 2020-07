Sprechstunde für Senioren

Langenhagen. Die nächste Sprechstunde des Seniorenbeirates findet am Dienstag, 21. Juli, von 10 bis 12 Uhr im Seniorenbüro in der Schützenstraße 2 im zweiten Obergeschoss statt.

In Planung ist ein E-Bike-Sicherheitstraining für Senioren auf der Parkfläche des ehemaligen Grünwald-Geländes und im Sitzungsraum 1 des Rathauses in Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen Burgdorf und Langenhagen am Donnerstag, 23. Juli, von 14 bis 18 Uhr.