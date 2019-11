Sprechstunde mit Bettina Auras

Engelbostel. Für Donnerstag, 5. Dezember, bietet Engelbostels Ortsbürgermeisterin Bettina Auras ich in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr eine Bürgersprechstunde

in der Verwaltungsstelle an. Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich. Wer dann nicht kommen kann, darf gern persönlich einen Termin vereinbaren.