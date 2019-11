Sprechstunde mit Eilers

Kaltenweide. Am Freitag, 15. November, findet in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr die nächste Ortsbürgermeistersprechstunde in Kaltenweide statt. Andreas Eilers, einer der beiden stellvertretenden Ortsbürgermeister, freut sich darauf Kaltenweider Bürgerinnen und Bürger für ihre persönlichen Belange aber auch Sorgen und Wünsche zur Verfügung zu stehen. Die Sprechstunde findet in der Verwaltungsstelle Kaltenweide, Zellerie 2 statt. Die Sprechstunde ist barrierefrei zur erreichen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Sollten Wartezeiten entstehen bittet er um Verständnis.