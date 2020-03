Sprechstunde mit Fredermann

Langenhagen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann lädt alle Bürgerinnen und Bürger in Langenhagen zu einer Telefonsprechstunde ein. Sie findet am Mittwoch, 1. April, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr auf. Neben landespolitischen Fragen, Anregungen und Wünschen steht er auch Unternehmen als Ansprechpartner zur Verfügung, die in der derzeitigen Corona-Krise Landeshilfen in Anspruch nehmen möchten. Fredermann ist unter der Telefonnummer (0171) 7 55 67 05 zu erreichen.