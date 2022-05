Sprechstunde mit Tim Wook

Engelbostel. Der SPD-Landtagskandidat Tim Wook lädt interessierteBürger dazu ein, am kommenden Montag, 23. Mai, um 17.15 Uhr bei Tee und Kaffee über landespolitische Themen ins Gespräch zu kommen. Ort des Gepräches ist die Bäckerei Langrehr in Engelbostel an der Heidestraße. nteressierte können sich vorab per Mail unter kontakt@tim-wook.de anmelden.