Sprechstunde online

Langenhagen. Auch die Bürgersprechstunde muss sich in dieser besonderen Situation den aktuellen Gegebenheiten anpassen: Deshalb bietet Bürgermeister Mirko Heuer seine Sprechstunde diesmal als Online-Termin an. Sie findet am Donnerstag, 18. Februar, in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr statt. Wer in der Bürgersprechstunde einen Termin hat, bekommt im Vorfeld einen Link zur Videokonferenz zugesandt.

Eine Anmeldung kann ab Montag, 15. Februar, ab 9.30 Uhr telefonisch unter der Rufnummer (0511) 7 307-91 01 erfolgen, dann können alle Einzelheiten zum Termin besprochen werden.

Für alle, die keine technische Möglichkeit haben, um an einer Videokonferenz teilzunehmen, wird eine telefonische Lösung angeboten.