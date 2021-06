Sprechstunde wieder im Rathaus

Langenhagen. Die Sprechstunde für Bürger Langenhagens mit Bürgermeister Mirko Heuer findet am Donnerstag, 17. Juni, in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr endlich wieder im Rathaus statt. Die sinkenden Inzidenz-Zahlen in der Stadt haben die Verwaltung veranlasst, wieder eine Präsenzveranstaltung einzuplanen. „Selbstverständlich werden bei den Terminen alle geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Aber ich will auch nicht verschweigen, dass ich mich über die Möglichkeit freue, Bürgerinnen und Bürger wieder live im Rathaus begrüßen zu können" sagt Heuer, und begründet das so: „Auch wenn die digitale Variante in den meisten Fällen hervorragend geklappt hat - es ist doch etwas anderes, wenn man sich gegenübersitzen und in die Augen sehen kann."

Die Sprechstunde wird wie gewohnt in Form von Einzelterminen stattfinden. Eine Anmeldung ist ab Montag, 14. Juni,, um 9 Uhr telefonisch unter der Rufnummer (0511) 73 07-91 01 möglich.