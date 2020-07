Sprechstunden des Seniorenbeirates

Langenhagen. Nachdem die Lockerungen der Corona-Auflagen es möglich machen, führt der Seniorenbeirat wieder Sprechstunden im Besprechungsraum des Seniorenbüros auf der zweiten Etage der Stadtverwaltung in der Schützenstraße 2 (über der Bibliothek) durch. Anmeldungen für die Sprechstunde am Dienstag, 21. Juli, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr erbittet der Vorsitzende, Joachim-Horst Schorlies, unter seiner Rufnummer (0511) 73 58 39; er informiert dabei auch über die beim Zutritt noch bestehende Maskenpflicht und den internen Ablauf. Die nächste Sprechstunde soll dann turnusgemäß wieder am 6. Oktober stattfinden. In den Sprechstunden des Seniorenbüros erhalten Interessierte umfassende Auskunft zu den Themen Wohnen, Hilfe und Pflege, finanzielle Hilfen, Freizeit und Vorsorge; Informationsmaterial für Senioren liegt dauerhaft im Foyer des Rathauses aus.