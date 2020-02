Spritzig, witzig und charmant

Fahrt zur Waldgasstätte Eckernworth

Engelbostel/Schulenburg. Die AWO Engelbostel-Schulenburg lädt für Donnerstag, 12. März, zu einer Fahrt in die Waldgaststätte Eckernworth nach Walsrode herzlich ein.Die Teilnehmer erleben die Vielfalt der Bauchrednerkunst mit einer spritzigen, charmanten und witzigen Show. Danach wird allen ein Kaffeegedeck mit Buchweizentorte serviert.Die Abfahrt in Engelbostel an der Kreuzwippe ist um 11 Uhr und die Rückkehr wird gegen 18 Uhr sein. Die Kosten betragen für Mitglieder 41 Euro und für Gäste 43 Euro. Anmeldungen sind in der Tagesstätte während der Öffnungszeiten oder telefonisch bei Ingrid Bernhardt unter der Telefonnummer (0511) 782954 oder bei Margrit Wilhelms unter der Telefonnummer (0511) 74 35 76 möglich.