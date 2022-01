Spur der Verwüstung

Langenhagen (ok). In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Vandalen nach Auskunft der Polizei in Schrebergärten an Manrade und Immenweg eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.