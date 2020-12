Spuren festgestellt

Langenhagen (ok). Einbrecher versuchten, sich nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 11.50 und 23 Uhr am Eifelweg Zutritt über die verschlossene Balkontür einer 40-Jährigen zu verschaffen. Aufbruchspuren wurden festgestellt, entwendet wurde nichts. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.