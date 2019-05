St.-Paulus-Abendgespräch

Langenhagen. Von ihrer „Reise um die Welt“ berichtet Carolin Ratsch aus Langenhagen am Mittwoch, 15. Mai, in der St. Pauluskirche. Nach ihrem ersten Bericht im letzten Herbst folgt nun ein weiterer Reisebericht aus Neuseeland. Der Bildervortrag beginnt um 19.30 Uhr und findet in der Reihe der St.-Paulus-Abendgespräche unter der Überschrift „Kirche weltweit” im Gemeindehaus an der Hindenburgstraße 85 statt. Nach einem Impulsreferat mit Bildern schließt sich ein Austausch in lockerer Runde zum Thema an. Interessierte Teilnehmer sind willkommen. Der Eintritt ist frei.