Wiedersehen mit Bernd Lünser

Langenhagen. Nach dem erfolgreichem Start im letzten Jahr geht es nun mit dem St.-Paulus-Blues am Sonntag, 10. März, weiter. Im Rahmen des 55. Jubiläums der St. Paulusgemeinde gibt es ein Wiedersehen mit dem Gitarristen Bernd Lünser. 1964 übte er im Keller des St.-Paulus-Gemeindehauses, damals als 15-Jähriger mit seinen Freunden als Beat-Band „The Jailors“. Die Jailors waren in den 1960er Jahren eine angesagte Beatband in Langenhagen. In der ehemaligen Gaststätte Drei Linden an der Walsroder Straße begeisterten die vier Jungs die sich im Beatfieber befindende damalige Langenhagener Jugend. Ulrich Eichler, damaliger Drummer in der Jubiläumsschrift der St. Paulusgemeinde: " „Die Jailors waren die `fortschrittliche Beatgruppe`. Wir trugen gestreifte Häftlingshemden und traten im Jugendzentrum Vahrenwald mit den Scorpions auf.“Nun kommt Bernd Lünser zusammen mit den Musikern David Paz und Manfred Haupt, beide aktiv in der Göttinger „Bernie & Bernie Band“, zum St.-Paulus-Blues zurück nach Langenhagen. Das Repertoire aus anglo-amerikanischem Folkrock, Blues und Oldies, garniert mit südeuropäischen Titeln, lädt zum Zuhören wie zum Mitsingen und Mittanzen ein. Die Musiker werden einen unterhaltsamen Sonntagnachmittag bereiten. Für die Gäste stehen leckerer Cappuccino, Kuchen, Wein und alkoholfreie Getränke im Angebot.Einlass ist um 15 Uhr, Konzertbeginn an der Hindenburgstraße 85 ist um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.