St. Paulus tanzt

55 Jahre werden musikalisch gefeiert

Langenhagen. Die St.-Paulus-Kirchengemeinde Langenhagen feiert in diesem Jahr ihr 55-jähriges Bestehen mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen. So wird am Sonnabend, 22. Juni, das Tanzbein geschwungen: Zu Musik aus den vergangenen 55 Jahren wird ab 18 Uhr im Gemeindehaus an der Hindenburgstraße 85 getanzt. „Standardtanz oder freier Tanz – ganz egal“, sagen die Jugendlichen aus der St.-Paulus-Gemeinde, die den Abend vorbereitet haben. „Hauptsache in feinen Kleidern, gerne aus dem jeweiligen Lieblingsjahrzehnt.“Neben Tanzmusik gibt es auch die passende Dekoration, ein kleines Begleitprogramm und verschiedene Speisen und Getränke. Herzlich zu diesem Abend eingeladen sind alle Altersgruppen, die Freude am Tanzen und gemeinsamen Feiern haben. Und am folgenden Abend geht es dann gleich musikalisch weiter: Am Sonntag, 23. Juni, feiert die Gemeinde ihren Jubiläums-Gottesdienst mit dem Gospelchor „repeat to fade“ aus Hannover. Beginn ist um 18 Uhr in der St.-Paulus-Kirche an der Hindenburgstraße.