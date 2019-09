Stachelig

Langenhagen (elr). Stachelige Persönlichkeiten kosten schädliche Energie. Nicht immer absichtlich verhalten sie sich zum Beispiel wie „Grenzüberschreiter“, die andere mit ihrer aufdringlichen Art in den Schwitzkasten nehmen, oder auch wie „Einschüchterer“ und „Abwerter“, von denen man nie ein Lob hören wird. Unter anderem diese stacheligen Persönlichkeiten wird Kursleiter Burkhard Mayer in zwei Vorträgen der "Aktiven Christen" unter die Lupe nehmen und konkrete Hilfen für den Umgang mit ihnen aufzeigen. Beginn ist am Mittwoch, 11. September, und Mittwoch, 18. September jeweils um 19 Uhr in der Begegnungsstätte Brinker Park, Langenhagen, Fuhrenkamp 26. Der Eintritt ist frei. Infos unter (0511) 98 42 20 86.