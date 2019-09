Stachlig

Langenhagen (ok). Um „stachlige Persönlichkeiten“ geht es am Mittwoch, 18. September, ab 19 Uhr in der Begegnungsstätte Brinker Park. Der Eintritt ist frei. Stachlige Persönlichkeiten meinen es nicht immer böse, aber sie verwickeln andere in Beziehungen, die Kraft kosten, überfordern oder sogar gefährlich werden können. Wie kann man sich davor schützen, ohne sich unfair zu verhalten?