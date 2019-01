Stadt baut Ampelanlage um

Baustelle wird am 21. Januar eingerichtet / „blaue Brücke“ zeitweise gesperrt

Langenhagen. Die Stadt Langenhagen lässt die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Bothfelder Straße und Schönefelder Straße umbauen und mit neuer Technik ausstatten. Während der Arbeiten wird der Verkehr mit Hilfe einer mobilen Ampelanlage geregelt. Diese wird ab Mittwoch, 16. Januar, aufgestellt. Am Montag, 21. Januar, richtet die beauftragte Firma die Baustelle ein und beginnt mit den erforderlichen Arbeiten. Unter anderem müssen Masten ausgetauscht, Fundamente und Schächte erneuert werden. Die neue Ampelanlage soll Anfang März fertiggestellt sein und in Betrieb gehen. Während der etwa sechswöchigen Bautätigkeiten ist mit keinen großen Beeinträchtigungen für den Verkehr zu rechnen. Fußgänger und Radfahrer sollten in dieser Zeit jedoch den Baustellenbereich umgehen und gegebenenfalls für ihre Wege andere Strecken einplanen, die nicht über die Bothfelder Straße in Höhe Schönefelder Straße führen. Dort kann der Übergang inklusive der „Blauen Brücke“ entsprechend dem Baufortschritt gesperrt sein. Etwa 200.000 Euro investiert die Stadt, um die Ampelanlage im Bereich Bothfelder Straße und Schönefelder Straße zu erneuern. Die jetzige ist veraltet. Es wird zunehmend schwieriger, Ersatzteile für sie zu beschaffen. Daher rüstet die Stadt auch an dieser Stelle auf moderne LED-Technik um und verbessert im gleichen Zuge die Verkehrsführung: Die Links- und Rechtsabbieger aus der Schönefelder Straße in die Bothfelder Straße werden zukünftig separat signalisiert. Die Übergänge über die Straßenbahngleise erhalten eine Doppel-Rot-Signalisierung, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Zusätzlich sorgen neu berechnete Programme für eine bessere verkehrsabhängige Steuerung.