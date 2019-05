Stadt gewinnt den dritten Preis

Social Media Kampagne für Erzieherinnen und Erzieher

Langenhagen. Die Stadt Langenhagen gewinnt mit ihrer Social Media-Kampagne für Erzieherinnen und Erzieher dendritten Platz beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation (#dpok) in der Branchenkategorie Wissenschaft & Bildung.Die von einer Fach-Jury am 24. Mai in Berlin ausgezeichnet Social Media-Kampagne war eine von mehreren neuen Maßnahmen, um Erzieherinnen und Erzieher für die Stadt Langenhagen zu gewinnen. „Zuerst haben wir uns überlegt, was wir wollen und was wir besser machen können“, sagt Carsten Geese, Leiter der Personalabteilung. „Zusammen mit den Erzieherinnen und Erziehern und den Fachleuten aus Marketing- und Personalabteilung entstand ein Film über unsere Arbeit in den Kitas“, sagt Marita Neumann, Teamleiterin Frühkindliche Bildung. Im Film kommen nur echte Mitarbeitende zu Wort. „Über Facebook und Instagram haben wir dann Anzeigen und Video-Clips an ausgewählte Zielgruppen ausgespielt und auf das neue Jobportal verlinkt, wo der Film gezeigt wurde“, ergänzt Ralph Gureck, Leiter Marketing und Kommunikation. Mit Erfolg: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum meldeten sich ein Drittel mehr Bewerberinnen und Bewerber auf die Stellenanzeigen für Erzieherinnen und Erzieher.Der Deutsche Preis für Onlinekommunikation (#dpok) ehrt seit 2011 jährlich herausragende Projekte, professionelle Kampagnenplanung und zukunftsweisende Strategien der digitalen Kommunikation.