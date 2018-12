Stadt muss Bäume fällen

Stand- und Bruchsicherheit sind aus verschiedenen Gründen nicht mehr gegeben

Langenhagen. Auf Grund mangelnder Stand- und Bruchsicherheit muss die Stadt kurzfristig eine Eiche und zwei Birken in Nähe des VHS-Gebäudes im Stadtpark fällen. Die Arbeiten sind für Dienstag, 18. Dezember, zwischen 7 und 16Uhr geplant. In diesem Zeitraum muss der öffentliche Parkplatz an der VHS gesperrt werden.Dort stehen die beiden Birken. Die etwa 50 Jahre alten Birken weisen Morschungen und Risse im Stammbereich auf. Sie können nicht am ursprünglichen Standort ersetzt werden. Er befindet sich zu dicht am Gebäude.Die Eiche wird zu gegebener Zeit ersetzt. Sie steht direkt am Spielplatz, weshalb die Stadt dort erhöhte Anforderungen an die Stand- und Bruchsicherheit eines Baumes stellen muss. Diese erfüllt der etwa 80-jährige Baum nicht mehr. Er ist halb abgestorben und weist Morschungen mit Pilzbefall im unteren Stammbereich auf.