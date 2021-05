Stadt springt ein

Langenhagen (ok). Die Stadt Langenhagen testet weiter zweimal pro Woche mit Lollis in den Kitas auf Corona. Unabhängig von den Lieferschwierigkeiten des Landes, das nach Aussage von Sozialdezernentin Eva Bender eigentlich in der Pflicht ist. Eva Bender: "Die Pandemiebekämpfung ist uns wichtiger als das Recht, deshalb gehen wir an dieser Stelle erst einmal in Vorleistung." Im Zweifelsfall würde die Kommune die Kosten am Schluss sogar komplett übernehmen.