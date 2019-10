Stadt weist auf Einschränkungen hin

Langenhagen (elr). Das Haus der Jugend am Langenforther Platz, die Volkshochschule Langenhagen, die Verwaltungsstelle in Kaltenweide sowie das Bürgerbüro inklusive Kfz-Zulassungsstelle im Rathaus bleiben am Freitag, 4. Oktober, geschlossen. Das Bürgerbüro öffnet zudem auch am Sonnabend, 5. Oktober, nicht.

Wer eine dringende Pass-, Melde- oder Kfz-Angelegenheit zu regeln hat, sollte diese für einen anderen Tag einplanen. Da auch Kfz-Zulassungsstellen anderer Regionskommunen eine Schließung für die kommenden Tage angekündigt haben, rät die Stadt, sich vorab über deren Öffnungszeiten zu informieren. Die Öffnungszeiten der Langenhagener Servicestelle Bürgerbüro inklusive Kfz-Zulassungsstelle sind unter www.langenhagen.de abrufbar.