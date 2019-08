Stadtbibliothek feiert Geburtstag

Bunte Lese-Party zum 70-jährigen Bestehen am 28. August

Langenhagen. Die Stadtbibliothek Langenhagen feiert Geburtstag mit einer bunten Lese-Party am Mittwoch, 28. August, ab 15 Uhr. Sie wird 70 Jahre alt! Da auch die kleine Raupe Nimmersatt einen runden Geburtstag hat und ihren 50. feiert, gibt es Raupen-Bastelspaß und ein Schmetterlings-Quiz. Los geht es um 15 Uhr mit Bilderbuchkinoab 15.15 Uhr. Spiel und Spaß für alle gibt es bei Basteln und einem Quiz. Die kleinen und großen Gäste können außerdem in Büchern stöbern, lesen oder vorlesen, Brettspiele oder Tischfußball ausprobieren und sich bei Kaffee, Kuchen, Saft und alkoholfreien Cocktails stärken.Die Stadtbibliothek Langenhagen wurde am 28. August 1949 (Goethes 200. Geburtstag) gegründet und startete ihre Ausleihe mit 900 von der Bevölkerung gespendeten Büchern. Nach diversen Stationen, zum Beispiel im alten Rathaus, an der Kastanienallee und im Treffpunkt (jetzt VHS), befindet sie sich heute im 1999 erbauten Stadthaus an der Konrad-Adenauer-Straße. Auf zwei Etagen stehen rund 71.000 Medien zur Ausleihe bereit. Den größten Anteil stellen Sachbücher aus allen Wissensbereichen zur Aus- und Weiterbildung sowie Freizeit und Hobby.Ganz neu: im Sommer 2019 wurde die Sachbuchabteilung mit einer Biografienabteilung ausgestattet. Die beliebten Lebensgeschichten von bekannten Persönlichkeiten befinden sich nun gesammelt in einem Regal. Ergänzt wird das Angebot durch Zeitschriften, Tageszeitungen und AV-Medien. Im Bereich Belletristik finden sich neben zeitgenössischen Romanen, Bestsellern und einem breiten Angebot an Jugendbüchern auch Literatur in Fremdsprachen sowie Hörbücher.Die Kinderbibliothek bietet sowohl Sachbücher als auch Freizeitlektüre, Spiele, Toniefiguren, Konsolenspiele für Wii und Playstation, DVDs und Hörspiel-CDs. Seit 2009 ist die Stadtbibliothek Mitglied im Onleihe-Verbund NBib24, hier können rund um die Uhr unter www.nbib24.de eBooks entliehen werden, die man zum Beispiel auf Tablets oder eBook-Readern lesen kann.