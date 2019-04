Stärkende Öle

Langenhagen. Vertrauen und Kraft – brauchen wir, um die Anforderungen des Alltags zu bewältigen. Ein Seminar an der VHS Langenhagen am Montag, 29. April, zwischen 19 udn 21.15 Uhr stellt hilfreiche ätherische Öle vor, die wie Kraftquellen aus der Natur wirken können. Bereits an der Pflanzensignatur erkennen wir die stärkenden Kräfte ätherischer Öle: Wurzelöle geben Erdung, Baumöle den notwendigen Schutz, Blütenöle harmonisierenden. Die Teilnehmenden können sich ein stärkende Rollon mischen.

Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.