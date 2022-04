Stammtisch mit Vortrag

Langenhagen. Gäste und Mitglieder lädt der ADFC Langenhagen zum monatlichen Radler-Stammtisch am Donnerstag, 21. April, um 18:30 Uhr ein: Dieses Mal gibt's unter anderem einen Bericht "Radtour im Spreewald". Dieser Stammtisch findet erstmalig im "New Old Ireland", Marktplatz 2 (gleich gegenüber der Post) statt: Der Eintritt ist frei, Anmeldung ist nicht erforderlich.