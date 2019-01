Starke Beziehung – starke Liebe

Eheseminar in der Eliakirche Langenhagen

Langenhagen. Die Evangelisch-lutherische Elia-Kirchegemeinde Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 33, veranstaltet am Freitag, 18., und Sonnabend, 19. Januar, von 19 bis 21 Uhr beziehungsweise von 10 bis 16 Uhr ein Eheseminar für alle Paare, die ihre Beziehung stärken oder wieder neu intensivieren wollen. Die Referenten Felicite und Gerd Niestroj sind Lebens- und Sozialberater und bieten auf ethischer Grundlage des Weissen Kreuzes, Rat und Begleitung an. Die Referenten sind der Überzeugung, dass „genauso wie unser Auto Pflege und Inspektion benötigt, es auch mit unserer Ehe und Partnerschaft ist. Sie ist am reifen und braucht die nötige Pflege!“Paarbeziehungen sind wertvoll. In ihnen können sich Menschen entfalten und Wertschätzung erleben. Das Wissen um die Zugehörigkeit zueinander ermöglicht eine starke Beziehung. Respektvoll, gesunde und tragfähige Partnerschaften sind kraftvoll, haben positive Auswirkungen auf das Paar, ihre Familie und ihr Umfeld sowie die ganze Gesellschaft.Es wird im Seminar vermittelt, gute Verhaltensmuster einzuüben und die Beziehungsfähigkeit zu fördern. In bestehenden Ehen werden die Qualitäten des Paares zum Teil neu entdeckt und gefördert. Positives wird gestärkt, eingeschliffene Muster verändert, Verletzungen werden bewältigt und Partnerschaft wird gestärkt.Die Kosten pro Paar belaufen sich 60 Euro. Dies beinhaltet ein ausführliches Schulungs- und Informationspaket. Information und Anmeldung bei Felicite und Gerd Niestroj, Telefon (05 11) 7 40 30 46 oder E-Mail: interkulturelle.lebensberatung@gmail.com.