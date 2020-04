Start der Trauergruppe verschiebt sich

Langenhagen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie muss die Lebensberatungsstelle in Langenhagen den Start ihrer neuen Trauergruppe verschieben. Das für 20. April geplante erste Treffen der Gruppe in den Räumen der Lebensberatungsstelle in der Ostpassage muss zunächst ausfallen. Sobald es die Umstände erlauben, sollen die Gruppentreffen dann beginnen. Eine Anmeldung für die Trauergruppe ist weiterhin montags bis freitags, jeweils von 9 bis 13 Uhr, unter der Telefonnummer (05 11) 72 38 04 möglich; auch eine Telefonberatung kann bei Bedarf unter dieser Nummer vereinbart werden.