Steck anstatt Dreh

Langenhagen (ok). Die Langenhagener Feuerwehr besitzt zwar eine, aber sie ist beim Feuer in der Konrad-Adenauer-Straße nicht zum Einsatz gekommen (Titelgeschichte von Mittwoch). Der Bewohner ist über die Steckleiter gerettet worden, wie es schon im Text richtig, aber in der Überschrift falsch stand. Sorry wegen der Verwechslung.