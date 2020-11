Steine flogen

Langenhagen (ok). Steine schlugen nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 19 Uhr aufs Dach des BMW, als er bei Rotlicht an der Ampel Konrad-Adenauer-Straße/Schützenstraße stand. Die Steine sind vermutlich vom Dach des CCL geworfen worden. Höhe des Sachschadens: 100 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.