Steine und Äste geschmissen

Langenhagen (ok). Das hätte ganz schlimm enden können: Nach Zeugenaussagen haben drei Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren am Sonnabend zwischen 13.55 und 14 Uhr Kieselsteine und kleine Äste sowie Aststämme mit einem Durchmesser von etwa zehn Zentimetern von der Fußgängerüberführung in Höhe Brinker Park auf die Aufos auf der Flughafenstraße geworfen. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt, glücklicherweise gab es keine Personenschäden. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Ein Kind war mit einer dunkelroten, eines mit einer dunkelgrünen jacke bekleidet. Ein Strafverfahren wegen gerfährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Wer konkrete Angaben zu den Verursachern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen.