Stichtag

Langenhagen (ok). Der 19. Januar ist für Mitbürger der Jahrgänge 1953 bis 1958 ein wichtiger Termin. Dann ist der Stchtag für den Umtausch des Führerscheins in den EU-Führerschien. Federführend bei der Antragstellung ist die Region Hannover. Alle weiteren Fragen beantwortet die zuständige Führerscheinstelle der Region Hannover direkt unter (0511) 616- 21744 oder per Mail: fahrerlaubnis@region-hannover.de . Die Zeiten: Montag bis Donnerstag: 9 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr, Freitag: 9 bis 12 Uhr.